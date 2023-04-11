الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة مدحت عبد الهادي مع لاعبي الزمالك قبل مباراة حرس الحدود

الزمالك
الزمالك

عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشرح عبد الهادي خلال الجلسة العديد من الأفكار والجمل الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال مران اليوم استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.

كما طالب المدرب العام من اللاعبين ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في لقاء حرس الحدود ومواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخضع جمعة لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووجه الجهاز الفني للزمالك، رسالة خاصة إلى ثلاثة لاعبين داخل صفوف الفريق الأبيض، خلال الجلسة التي جمعتهم مع الفريق، عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة.

وكان الزمالك فاز على البنك الأهلي، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، بهدف دون رد أحرزه الونش.

جاءت رسالة الجهاز الفني للزمالك، للثلاثي الونش وأحمد زيزو وأحمد فتوح، أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم خلال الفترة الحالية، كونهم من كبار اللاعبين داخل الفريق.

وطالب الجهاز الفني للزمالك من الثلاثي المذكور، توجيه زملائهم بشكل إيجابي، ومساعدتهم على تخطي الأمور السلبية لمحاولة انتشال الفريق من دوامة الأزمات والنتائج السلبية التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

مدحت عبد الهادى الزمالك ملعب عبد اللطيف أبورجيلة حرس الحدود مسابقة الدوري المصري الممتاز

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