محافظ بورسعيد يهنىء أبناء المحافظة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أسمى معاني التهنئة القلبية، لأبناء محافظة بورسعيد الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، والتي انطقلت تحت رعاية السيدة الفاضل انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية حيث فاز يحيى محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف ابن محافظة بورسعيد بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الشعر (الفئة العمرية الأولى)، وفازت شهد عمرو نبيل جمعة بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الرسم (الفئة العمرية الأولى).

و أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بأبناءنا الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، مقدما التهنئة لأسرهم متمنيا لهم استمرار التوفيق في حياتهم العلمية والمهنية القادمة، مؤكدا حرصه على تقديم كامل الدعم لأبناء محافظة بورسعيد للتقديم في المسابقة و تنمية مهاراتهم الابداعية باعتبارهم قادة المستقبل.

و أعلنت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023 على مستوى الجمهورية و يُذكر أن الجائزة تُقام للدورة الثالثة على التوالي، تحت رعاية ‏السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية جائزة ‏الدولة للمبدع الصغير، وتستهدف المبدعين من الأطفال ‏والنشء من سن 5 إلى 18 عامًا، وتهدف الجائزة للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن ‏الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، طريق الحزام الٱمن بمنطقة العجايبة والنخلة جنوب بورسعيد والذي يمتد بطول 70 كيلومتراً حول بحيرة المنزلة ويربط 3 محافظات معاً هى: «دمياط، بورسعيد، الدقهلية».

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الأعمال التي شهدها الطريق حتى الٱن، حيث يبدأ طريق الحزام الٱمن من الطريق الدولى الساحلى فى دمياط وصولاً إلى محور 30 يونيو ببورسعيد، كما يأتي إنشاء الطريق ضمن الخطة الموسعة لتنمية وتطوير جنوب بورسعيد و تطوير بحيرة المنزلة على أعلى مستوى.

يذكر أن طريق الحزام الآمن الذى يمتد بطول 70 كيلومتراً، عبارة عن اتجاهين، بعرض يتراوح بين 9 إلى 10 أمتار، ويسهم المشروع ، فى تحقيق العديد من الأغراض الاقتصادية والبيئية والأمنية أيضاً، والتي تتمثل في حماية حرم البحيرة من ارتداد التعديات مرة أخرى من جانب بعض المخالفين والخارجين على القانون، حيث سيحافظ الطريق الذى يمر بطول محيط البحيرة ويربط مع الطريق الدولى الساحلى ومحور 30 يونيو على حماية المسطح المائى للبحيرة من التعدى عليه نهائياً، فضلا عن تسهيل حركة التنقل بين المحافظات الثلاث، و يساعد فى الوصول من الدقهلية إلى بورسعيد على سبيل المثال فى مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، بعد أن كانت تحتاج المسافة إلى أضعاف هذا التوقيت فى عدم وجود الطريق.