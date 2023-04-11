اللجنة التنفيذية بأسيوط تشارك في الندوة التعريفية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن اللجنة التنفيذية للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة شاركت في الندوة التعريفية للمبادرة وأهدافها وشروط ترشح المشروعات للمشاركة بالمبادرة التي تم تنفيذها بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وتمت الندوة التي تم تنظيمها "أون لاين" بمشاركة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وبعض المسئولين عن المبادرة بوزارة الاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة وبمشاركة المهتمين من كافة محافظات الجمهورية.



حيث شارك في الندوة التعريفية أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ولفيف من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات التنفيبذية والمهتمين من المواطنين وتضمنت محاور الندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهدافها وشروط الترشح لها ومحاورها وميزاتها ومكتسباتها خلال دورتها الأولى والتي دفعت لعقد الدورة الثانية والتي شملت توفر خريطة للمشروعات وقاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وإيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني وإيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات والعمل في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الشراكة الذكية بين المحلية والوطنية والدولية ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات كما تم عرض لأبرز وأهم المشروعات الفائزة بالمرحلة الاولى للمبادرة.



وأشار المحافظ إلى أن الندوة التعريفية تأتي عقب الاعلان عن اطلاق الدورة الثانية من المبادرة وفتح باب التقدم للمشاركة في المبادرة وذلك ابتداءًا من 1 أبريل وحتى 31 مايو 2023 وذلك في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.



كان محافظ أسيوط قد كلف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg) والتي بدأ العمل بها ابتداءًا من السبت الماضي الموافق 1 أبريل 2023 وتستمر في تلقي المشروعات حتى يوم 31/ 5/ 2023 لافتًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له لافتًا إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية.



حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية "مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه".



المشروعات الخضراء

المشروعات الخضراء

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