وزير الخارجية: أزور تركيا خلال يومين.. ولمسنا منها رغبة فى تطبيع العلاقات

أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، أنه سيجري زيارة إلى تركيا خلال يومين، من أجل بحث تطبيع العلاقات.

وأضاف سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني «نيكوس ديندياس» في أثينا،: "لمسنا رغبة من تركيا من أجل تطبيع العلاقات".

وعقد وزير الخارجية ونظيره اليوناني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ثنائيا مغلقا، في العاصمة اليونانية، بحثا خلاله عمق وتاريخية العلاقات التي تجمع بين القاهرة وأثينا.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا أهمية استمرار وتيرة التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.