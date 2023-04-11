تسليم أجهزة كهربائية لـ١٧ عروس من مطروح و توزيع ١٥٠٠ كرتونة مواد غذائية ولحوم

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة بتسليم أجهزة كهربائية لـ ١٧ عروس من فتيات سيوة تيسيرا عليهم مقدما التهنئة لهن وذلك بادارة التضامن الاجتماعي بسيوة.



وقام محافظ مطروح بتوزيع عدد ١٥٠٠ كرتونة مواد غذائية على اهالي سيوة المستحقين وكذلك ٦٠٠ كجم لحوم .



وسلم محافظ مطروح عدد ٣٥٠ كارت تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين وفقا للضوابط والشروط المنظمة لمنح كروت تكافل وكرامة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود جمعية تنمية المجتمع المحلي بسيوة على مشاركتها المجتمعية الفاعلة في المساهمة في إهداء فتيات سيوة المقبلات على الزواج أجهزة كهربائية للتيسير عليهم مع تخفيف الأعباء الاقتصادية و إقامة أسرة، متمنيًا لهم حياة سعيدة.



وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بمدى قوة التكاتف والتعاون بين أهالي سيوة في كافة المواقف الاجتماعية والإنسانية ومواجهة الأزمات كان أخرها تكاتفهم جميعًا في الإسراع لإطفاء حريق الزراعات بمنطقة أغورمى مع جهود الأجهزة التنفيذية من مجلس المدينة والحماية المدنية، ورجال المنطقة الغربية، والقطاع العسكري، في سيوة وغيرها من المواقف ،مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة وحرصها على إقامة مزيد من المشروعات القومية والتنموية بمطروح عامة وسيوة خاصة.

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