الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اجتماع عاجل لمجلس المهندسين لتحديد مصير طلبات سحب الثقة السبت

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلن المهندس محمد ماهر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، عن الاتفاق داخل المجلس الأعلى على عقد اجتماع يوم السبت القادم 15 أبريل.

وأضاف في بيان له: سيتم فيه مناقشة بعض الموضوعات التي ترضي تطلعات أعضاء الجمعية العمومية وبناء على طلبات مقدمة من(عدد 338عضوا لسحب الثقة من مجلس النقابة) و(عدد تجاوز ال2000عضوا لسحب الثقة من نقيب المهندسين فقط).

وأوضح: تشمل الطلبات سحب الثقة من مجلس النقابة بالكامل(نقيب المهندسين والمكملين والشعب الهندسية ورؤساء النقابات الفرعية ومجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية). 

كما تشمل سحب الثقة من مجلس النقابة(شاملا مجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب الهندسية) دون نقيب المهندسين، وكذلك سحب الثقة من نقيب المهندسين منفردا.

وأكد: سيتم التجهيز لجمعية عمومية غير عادية طارئة مدرج بها ال3 بنود بصناديق انتخابية بمقر واحد بالقاهرة تحت إشراف قضائي ويستفتي فيها جموع مهندسي مصر من أعضاء الجمعية العمومية.

ونوه: إذا تم التوافق علي البنود بالأغلبية يوم السبت القادم ويتم ارسال المقترح لهيئة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لوضع المسار القانوني لصحة انعقاد تلك الجمعية العمومية غير العادية.

فيما أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بيانا، بشأن إرسال هيئة المكتب إنذار على يد محضر، ضده، لإلزامه باستلام محضر الجمعية العمومية للنقابة 6 مارس، كما حررته الأمانة العامة وكذا محاضر اجتماعات مجلس النقابة 14،15، 16.

وتم استلام الإنذار من قبل أحد موظفي الشئون القانونية للنقابة، والتابع للأمين العام المهندس يسري الديب، كما يبدو أن هيئة المكتب سلمت الإنذار للطاعنين على قرارات الجمعية العمومية للنقابة 6 مارس.

وقال النبراوي: لم أتصور أن هيئة المكتب التي تدير النقابة والتي أتعامل معها يوميا، تتعدى كافة الاعتبارات المهنية والأصول النقابية، وتقوم باستخدام الشئون القانونية للنقابة التي للأسف تخضع لضغوط الأمانة العامة للنقابة ولجنة شئون العاملين، وتقوم بعمل إنذار ضدي.

وأضاف: فوجئت بتقديم هذا الإنذار كأحد المستندات في المحكمة بجلسة ٩/ ٤_ وكل ما تضمنه هذا الإنذار ماهو إلا كيدًا وزورًا بهدف تدليس الحقيقة.

وشدد: أكرر للجميع أنني لن أقر أي محضر لاجتماع الجمعية العمومية مغاير للحقيقة، وأيضا أكرر بطلان اجتماعات مجلس النقابة المنعقدة بالمخالفة للقانون وما يترتب عليها من قرارات، مؤكدا أنه سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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