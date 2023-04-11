الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وعد بحل المشكلات.. رئيس مدينة سفاجا يتفقد الأنشطة بجمعية نداء الخير

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، جمعية نداء الخير لتنمية المجتمع المحلي بسفاجا، للاطمئنان على سير العمل في تجهيز المساعدات، وتوزيع الأطعمة في شهر رمضان.

وأوضح رئيس المدينة، أن الجمعية تقوم بعدد من الأنشطة منها المساعدات الاجتماعية سواء المساعدات المالية حيث يتم صرف شهريات مالية ثابتة لأسر الأيتام والأرامل والمطلقات وأصحاب العجز بواقع 550.000 بمتوسط 45000 جنيه شهري، بالإضافة إلى المساعدات الطبية ومنها صرف روشتات علاج شهرية (150000 جنيه سنويا) والمساعدات في إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى (120000 جنيه للعام الأخير).


وأضاف أن الجمعية تقدم مساعدات غذائية جافة، وتتولى الجمعية 200 أسرة يتم دعمهم بكرتونة غذائية شهرية منتظمة ولحوم ودواجن شهريا طوال العام، تزداد هذه المساعدات لتصل إلى 1500 كرتونة شاملة اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان الكريم.

واستمع رئيس المدينة إلى مطالب القائمين عليها ووعد بحل المشكلات المتعلقة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لزيادة الأنشطة وزيادة عدد المستفيدين منه، حيث تتولى الجمعية مصروفات مدرسية لأبناء غير القادرين سنويا بالإضافة إلى توزيع الشنطة المدرسية المتكاملة ل 200 طالب سنويا، وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنازل وتجهيز العرائس اليتيمات وغير القادرات.

 

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المؤسسات الخيرية بنك الطعام المصري حل المشكلات رئيس مدينة سفاجا مؤسسة مصر الخير مدينة سفاجا

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