الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| "الكتيبة 101" يتصدر التريند والأهلى في الأعلى بحثًا

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدر مجموعة الأشخاص والأخبار، التريند على محرك "جوجل"، ترصد "الدستور" أبرزها في من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

تمهيدًا لضمه مجانًا.. تشيلسي يعقد اجتماعًا مع وكيل أعمال بابلو جافي

كشفت تقارير صحفية، عن تطور صادم في مسألة عقد الإسباني بابلو جافي، لاعب فريق برشلونة، خلال الأسابيع الماضية، وسبق أن أُلغي عقد بابلو جافي مع الفريق كلاعب محترف في الفريق الأول؛ بسبب تأخر برشلونة في تقديم الدعوى يومًا واحدًا لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

 

3 محافظات في صدارة عمليات البحث عن الكتيبة 101 (صور)

تصدرت محافظات قنا وأسيوط والشرقية وسوهاج والبحيرة، قائمة المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل الكتيبة 101 الذي يُعرض في رمضان، ويوثق جانبًا من الملامحم البطولية التي عاشها رجال الكتيبة 101 في شمال سيناء، وأحداث حقيقية وقعت على أرض الفيروز لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

رسميًا.. الأهلى يواجه الزمالك 5 مايو فى كأس السوبر المصري

ضرب نادي الأهلي موعدًا مع الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري موسم 2021-2022، وذلك بفوزه على بيراميدز وتتويجه بطلًا لكأس مصر، وكان نادي الزمالك قد ضمن التواجد في مباراة كأس السوبر المصري بالإمارات، بعد تتويجه بطلًا للدوري الممتاز لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أسعار الذهب تعود للارتفاع بعد تراجع الدولار عالميًا

شهدت أسعار الذهب عودة للارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن عانت من انخفاض بنسبة تصل إلى 1% تقريباً أمس في المعاملات الفورية، يأتي تعافي الأسعار اليوم في ظل تراجع مستويات الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية غداً الأربعاء، وفق جولد بيليون، وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.6% منذ بداية جلسة اليوم لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

أخبار فنية ورياضية السطور وكيل أعمال بابلو جافي الكتيبة 101 أسعار الذهب

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