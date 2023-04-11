تاريخ من الأخطاء.. أحمد الشناوي "تخصص" إضاعة المباريات الكبرى

تسبب أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز في خسارة فريقه بالأمس أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر حيث يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين سكنا مرماه بسبب خروجه في الكرتين بشكل خاطئ.

وتعرض اللاعب لانتقادات شديدة منذ الأمس بسبب الأخطاء التي وقع فيها وكلفت فريقه خسارة بطولة كأس مصر بعدما كان بيراميدز متقدم في النتيجة بهدف نظيف.

أحمد الشناوي تاريخ من الأخطاء المتكررة في الكثير من مباريات الحسم وكان أبرزها لقاء القمة في موسم 2017-2018 وفوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة وقتها حيث قدم مستويات ضعيفة في تلك المواجهة وكلف الزمالك خسارة اللقاء.

وواجه الشناوي بعدها اتهامات وانتقادات قوية من جانب مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب تفاوضه مع الأهلي وقتها قبل هذا اللقاء وهو ما دفعه لاتهام اللاعب بـ"تفويت" المباراة لصالح الأهلي.

كما يمتلك اللاعب واقعة شهيرة عندما خسر الزمالك بنتيجة 5-2 أمام الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكن فارق الأهداف في مباراتي الذهاب والإياب منح الزمالك بطاقة التأهل للمباراة النهائية وقتها وخسارة اللقب أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان الشناوي يومها أسوأ لاعب بين صفوف الزمالك ويتحمل جزءا كبيرا من مسئولية الخسارة بخمسة أهداف في تلك المواجهة بعدما وضع الزمالك وقتها تحت الضغط بسبب أخطائه المتكررة.

وارتبط اسم الشناوي في وقت سابق بالانضمام إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل وسط بحث الأحمر عن حارس مرمى جديد لتدعيم صفوف الفريق خاصة وأن محمد الشناوي مستواه متذبذب في الكثير من المباريات بالإضافة إلى عدم القناعة بشكل كامل بمستوى علي لطفي وهو ما جعل إدارة الأهلي تطرح اسم أحمد الشناوي للتعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق لما يمتلكه من خبرات على الصعيد المحلي والقاري.