كاتب صحفي لـ"القاهرة الإخبارية": تقرير "واشنطن بوست" مفبرك (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة "الأهرام"، إنه هناك حالة من الاندهاش ولاستغراب من التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"من مزاعم حول إنتاج مصر 40 ألف صاروخ تمهيدًا للبيع إلى روسيا.

وأشار "العشري"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن التقرير يحمل الكثير من الأكاذيب.

ولفت إلى أن هذا التجاوز نال من سمعة الصحيفة، ونال أيضًا من سمعة الذين كتبوه أو لجأوا إلى مثل هذه الفبركة، وهي بعيدة عن الواقع دون أن يكون لديهم دراسة أو علم أو صراع بشكل ملموس ومنضبط على مجريات وتفاعلات السياسة الخارجية المصرية.

وقال إن تفاعلات السياسة الخارجية المصرية هي التي تصنع الآن وعلى مدار السنوات السابقة بمعدلات من التوافق والتوازن في صياغة القرارات واتخاذ المواقف، والتي من شأنها أن تصب في صنع السلام والاستقرار العالمي.

وأوضح: أن هناك الكثير من المواقف حتى فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، كان الموقف المصري واضحًا وكان لديه مجموعة من الرسائل ذات الأهمية منذ الساعات الأولى حتى وقتنا الحالي.