الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بغسل أموال تجارة المخدرات لـ30 أبريل

جريدة الدستور

أجلت محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 30 أبريل. 

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ملايين الجنيهات المخدرات محاكمة محكمة جنايات حدائق القبة

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