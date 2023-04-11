التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

يستضيف اليوم فريق مانشستر سيتي الانجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشيستر سيتي وبايرن

وتنطلق مباراة مانشيستر سيتي وبايرن في التاسعة مساءً على ملعب الاتحاد.

ويتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة رحلته نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته، فيما يرغب بايرن ميونخ في تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدير الفني الجديد توماس توخيل، والذي تولى قيادة الفريق خلفًا ليوليان ناجلسمان.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: جون ستونز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي.

وسط الملعب: رودري، إلكاي جندوجان، كيفن دي بروين.

الهجوم: رياض محرز، إرلينج هالاند، جاك جريليتش.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: بنيامين بافارد، دايوت أوباميكانو، ماتياس دي ليخت، ألفونسو ديفيز.

وسط الملعب: جوشوا كيميتش، ليون جورتسيكا، جمال موسيالا.

الهجوم: كنجسلي كومان، ساديو ماني، توماس مولر.

ويدير المباراة الحكم الإسباني خوسيه جيل مانزانو، ويعاونه دييجو باربيرو، وآنخيل نيفاندو، وخوسيه لويس مونويرا حكمًا رابعًا.

ويقود خوان مارتينيز مونويرا غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه أليخاندرو هيرنانديز.

وستشهد المباراة المرتقبة بين الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على موعدًا ناريًا مع نظيره الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الجديد.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات المدربين، فإن توخيل حرم جوارديولا من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2021، عندما حصد تشيلسي اللقب بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز، لذلك يريد جوارديولا الثأر في مباراة الغد المرتقبة.

والتقى المدربان في 10 مباريات سابقة، حقق خلالهم جوارديولا الفوز في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات لـ"توخيل"، بينما تعادلا مرة واحدة.