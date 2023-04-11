كأس مصر| ياسر إبراهيم: قدمنا مباراة كبيرة ونستحق التتويج باللقب أمام بيراميدز

وجه ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة إلى جماهر الأهلي بعد الفوز بكأس مصر في نسختها موسم 2021-2022، مؤكدًا أنها تستحق الكثير وهي الداعم الرئيس للفريق في كافة المواقف.

وأوضح أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة اليوم أمام بيراميدز ويستحقون التتويج باللقب.

وأكد إبراهيم أن روح اللاعبين واللعب بقلب رجل واحد وراء الفوز باللقب، وقال إنها ميزة أساسية طيلة تاريخ الأهلي ونقطة إيجابية في مسيرة اللاعبين هذا الموسم.

وأشار مدافع الفريق إلى أنه وزملاءه يعملون طوال الوقت بهذه الروح من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات. قائلا: نعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات هذا الموسم، تقديرًا لما يقدمونه من دعم للفريق.

ربيعة يطمئن جماهير الأهلي على إصابته

رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبَّر عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، وأكد أن الأهلي يستحق الفوز باللقب.

وقال ربيعة إن الأهلي هو الفريق الأفضل في مصر، ويبتعد بفارق كبير عن جميع الأندية بفضل ألقابه وبطولاته التي حققها على مدار تاريخه الكبير.

وتعليقًا على إصابته في الشوط الأول من المباراة أكد ربيعة أنه يطمئن جماهير الأهلي على حالته، مشيرًا إلى أنه تعرض للإصابة بجزع خفيف في الكتف، وسوف يتابع حالته الصحية مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، موجهًا التهنئة إلى الجماهير التي وقفت خلف الفريق طوال اللقاء.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر علي ستاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمود كهربا وحمدي فتحي.