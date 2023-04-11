الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الكندوز» البلدي بـ250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم

لحوم
لحوم

استقرت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم، وسجل سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي بين 250 إلى 320 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر اللحم الضأن بين 240 و280 جنيها.

وتراوح سعر اللحم الجملي من 210 إلى 250 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الكبدة البلدي من 250 وحتى 300 جنيه للكيلو، كما تراوح سعر اللحم المفروم العادي بين 250 و300 جنيه للكيلو، في حين تراوح سعر اللحم البتلو بين 240 و280 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم المستوردة

وسجل سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بين 130 و140 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر اللحم الكندوز من 250 جنيه وحتى 320 جنيها للكيلو، في حين سجل سعر اللحم المفروم البرازيلي نحو 115 جنيها للكيلو.

سعر اللحم البرازيلي بين 160 و190 جنيها للكيلو، وسجل سعر اللحوم المفرومة بين 180 و240 جنيها للكيلو.

الكندور البلدي بـ250 جنيه أسعار اللحوم اليوم

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