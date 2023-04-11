تحليل مخدرات للمتهم بقتل عجوز فى منزلها بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بعرض المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها داخل مسكنها، على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات.

وتبين مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين، كما تبين وجود إصابات بالجثة.

بسؤال ابنها، قرر بأنه حال وجوده بالشقة سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت استغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته.

كما كشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبتكثيف الجهود تبين أن عاطلا قام بقتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكنى، وتم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.