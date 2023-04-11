الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 أشخاص بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في قنا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقرية الجزيرية التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بمنطقة الجزيرية فى دائرة مركز قنا، وعلى الفور دفعت قوات الإنقاذ النهرى بعدد من رجال الإنقاذ وتم انتشال جثث الغرقى، فيما تم نقلهم إلى المستشفى عبر مرفق إسعاف قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

مركز قنا قرية الجزيرية ترعة سيارة ملاكي حادث انقلاب

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