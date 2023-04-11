3 طلبات إحاطة على مائدة اجتماع «نقل البرلمان».. اليوم

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد حمدي عبدالحليم، بشأن الحاجة إلى تنفيذ نزلة من محور قويسنا على طريق الحرية "عند مزلقان قويسنا على طريق الحرية المؤدى إلى طريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي".

وتناقش اللجنة أيضا خلال اجتماعها طلب إحاطة للنائب النائب أحمد حجازي، بشأن إصدار جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي القرار رقم 4237 لسنة 2022 بتحديد مقابل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أتوبيسات الرحلات في حين أن التجديد لسيارات الرحلات موقوف بمحافظة المنوفية منذ عام 2017.

كما تناقش أيضا طلب النائبة هيام الطباخ، بشأن الحاجة إلى توفير قطارات بمواعيد مناسبة، لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ من مدينة مطوبس مروراً بمركز دسوق ومركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

على صعيد آخر كان قد شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة المناقشة العامة بمجلس الشيوخ، أمس الإثنين الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ لعرض إجراءات ترشيد المياه وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.

و أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبه بالوزير، مشيراً إلى أهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين.

كما أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة، مشيرًا إلى الإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجه هذه التحديات، وذلك من خلال تدعيم المركز القومي لبحوث المياه والذي يعد أحد المراكز البحثية المتميزة في مجال دراسات وبحوث المياه.