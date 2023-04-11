بصمات كولر.. حمدى فتحى يلعب دور المنقذ للمرة السابعة

يبدو أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيحتفظ بلقب "المنقذ" داخل القلعة الحمراء ليس فقط بسبب تدخلاته الدفاعية المهمة، لكن كذلك بسبب أدواره الهجومية والتي ساهمت في تحقيق الانتصارات.

وكان حمدي فتحي قد سجل هدف انتصار الأهلي على بيراميدز بهدفين لهدف في نهائي كأس مصر.

ويعتبر الهدف الذي سجله حمدي فتحي في شباك بيراميدز، هو خامس أهداف اللاعب في ولاية السويسري مارسيل كولر.

جاء ذلك بفض المهام الهجومية التي يحصل عليها لاعب وسط الأهلي، الذي يجيد التكملة العددية في طريقة 4-3-3، خلف المهاجم الصريح ليصنع الكثافة الهجومية للفريق الأحمر داخل منطقة جزاء الخصم.

ولعب فتحي دور المنقذ للمارد الأحمر خلال ولاية كولر في 7 أهداف، سجل منها 5 أهداف بواقع هدفين في شباك الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى هدفين في مباراتي سموحة وبيراميدز في نصف نهائي ونهائي كأس مصر، وهدف أمام الداخلية ببطولة الدوري.

وصنع كذلك لاعب وسط الأهلي، هدفين في شباك الزمالك في مباراة الدور الأول ببطولة الدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة 3-0 بعد الزيادة العددية داخل منطقة الجزاء بجوار المهاجم الوحيد.