الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس مصر | حسين الشحات: الأهلى ينافس دائمًا على البطولات

حسين الشحات
حسين الشحات

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه سعيد بتحقيق الكثير من الألقاب مع النادي، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي ينافسون باستمرار على الألقاب والبطولات، متمنيًا تحقيق المزيد.

وتوجه الشحات بالشكر إلى جماهير الأهلي التي دعمت الفريق كثيرًا خلال الفترة الماضية، والتي دعمته بشكل خاص بعد الظروف النفسية الصعبة التي مر بها، عقب وفاة والده، متمنيًا أن يكون سببًا دائمًا في إسعادهم.

وأكد الشحات أن لاعبي الأهلي كانت لديهم رغبة كبيرة في التتويج بلقب كأس مصر، لكي تكون لديهم فرصة للمنافسة على بطولة أخرى وهي كأس السوبر، مشيرًا إلى أن التركيز حاليًّا سيكون على بطولة الدوري، ثم يبدأ التركيز على التتويج بلقب السوبر.

وأوضح الشحات أن لاعبي الأهلي يركزون بقوة على حصد جميع البطولات، وأنهم يسعون بقوة للفوز بلقب الدوري هذا الموسم، في ظل تربع الفريق على صدارة الترتيب.

حسين الشحات الاهلى بيراميدز نهائى كاس مصر كولر

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