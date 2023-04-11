أحمد عمران: 87 مليون جنيه تكلفة تنفيذ أكبر مجمع مدارس للمرحل التعليمة بالعاشر

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن بعض المشروعات القومية المقامة على أرض مدينة العاشر، وفى ضوء اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بجميع أركانها من إنشاء وتجديد المدارس لاستيعاب مزيد من الطلاب وتقليل كثافة الفصول تحقيقا للتنمية المستدامة وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس أحمد عمران، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه جار تنفيذ أكبر صرح تعليمي متكامل، ويشمل مجمع المدارس مبنى يضم مراحل الحضانة والابتدائية والإعدادية والثانوية، موضحا أن مجمع المدارس يعتمد على تدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية.

وأشار رئيس جهاز العاشر من رمضان إلى أن مجمع المدارس يقام على مساحة ما يقارب من 5 أفدنة، وقد تصل التكلفة الإجمالية لنحو 87 مليون جنيه، حيث تقع المدرسة فى منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة (50).

وأفاد بأن مشروع مجمع المدارس يتضمن (26) فصلًا للمرحلة الابتدائية، و(14) فصلًا للمرحلة الإعدادية، و(12) فصلًا المرحلة الثانوية، و(8) غرف أنشطة، و(8) معامل، و(53) غرفة للشئون الإدارية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحضانة المرفقة بالمدرسة والسور، المكونة من (8) فصول حضانة، و(2) غرفة أنشطة، و(9) غرف للشئون الإدارية.

وتضمن المروع إنشاء سور خارجي بطول 680 مترًا، ومكون من (4) بوابات للدخول والخروج، و(3) غرف أمن، و(4) غرف كهرباء.

والسور الداخلي بين الحضانة والمدرسة بطول 121 مترًا، ويتكون من بوابة دخول وخروج بين الحضانة والمدرسة، وكانتين بوابة خارجية، والموقع العام بمساحة إجمالية 18900 متر مسطح، ويتكون من خزان حريق، و(3) ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي.

واكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، أن إنشاء مجمع المدارس بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، فضلا أنه يتضمن تقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، ويأتى ذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية والتعليمية لخدمة أهالى المدينة.