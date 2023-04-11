الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومى المرأة" ينظم أمسيات رمضانية بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ

أمسيات رمضانية بقرى
أمسيات رمضانية بقرى حياة كريمة

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة خلال شهر رمضان الكريم " أمسيات الأسرة المصرية" بقرية منية المرشد وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك حرصًا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،  بإشراف وحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، واللواء حاتم الهديبى رئيس مجلس مدينة مطوبس، وعضوات فرع المجلس، المهندسة مروة حمدي، وبتنسيق شاهندا كمال، وزينب بسيوني.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع ، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة " فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات ابتهالات دينية وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض جرى تنظيم ورش ورسم وتلوين، ورسم على وجوه الأطفال .

كما نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، مبادرة "مطبخ المصرية" بالمدرسة الفندقية بكفر الشيخ، واستهدفت تدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة بحضور فريدة المزين، المقرر المناوب بالفرع، والدكتورة تيسير قاسم عضوة الفرع وبتنسيق شاهندا كمال.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، لتدريب السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهز، كنواة لمشروع صغير، فضلًا على تقديم 150 وجبة للأسر الغير قادرة بقرى مركز مطوبس كأحد مخرجات المبادرة.

سيدات أمسيات حياة كريمه كفر الشيخ القومي للمرأة

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