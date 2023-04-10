الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدى فتحى يتقدم لـ الأهلى بهدف قاتل فى شباك بيراميدز

الأهلي
الأهلي

تقدم النادي الأهلي بهدفين لهدف على بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما في نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

هدف الأهلي الثاني، جاء عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 105، بضربة رأسية رائعة مُسقطة من فوق أحمد الشناوي، من متابعة للكرة العرضية الطولية المُرسلة من حسين الشحات من الجهة اليمنى.

 

الشوط الأول

بيراميدز كان البارد بالخطورة في الدقيقة 10 بتسديدة من عبدالله السعيد من خارج منطقة الجزاء، جاءت على يسار محمد الشناوي حارس الأهلي.

واضطر الأهلي لإجراء أول تبديل اضطراري في الدقيقة 23، بخروج رامي ربيعة مدافع الفريق للإصابة بعد كرة مشتركة مع رمضان صبحي.

وفي الدقيقة 27 كانت أول هجمات الأهلي الخطيرة، من رأسية كهربا مرت بجوار مرمى أحمد الشناوي.

وألغى أمين عمر حكم اللقاء ركلة جزاء احتسبها للأهلي في الدقيقة 38، بعد العودة لتقنية "الفار".

وبالدقيقة 41 أضاع كهربا أبرز فرص اللقاء، بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء من معلول وسددها فوق مرمى الشناوي بقليل.

 

الشوط الثاني

كان الشوط سجال بين الفريقين وكنات إثارته في آخر تلت ساعة من الشوط الثاني.

وتقدم في النتيجة بيراميدز بالدقيقة 72 من رأسية وليد الكرتي تكملة لرأسية أحمد سامي من ركلة حرة سكنت شباك الشناوي.

وتعادل الأهلي سريعًا في الدقيقة 74، عن طريق كهربا بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد كرة ركنية.

وفي الدقيقة 81 سدد حسين الشحات الكرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها جاورت مرمى الشناوي.

 

الشوط الإضافي الأول

سيطر النادي الأهلي على الشوط الإضافي الأول، وفي الدقيقة 96، انطلق بيرسي تاو بسرعته في عمق الملعب، لكنه أخطأ في اتخاذ أي قرار، لتُقطع الكرة منه قبل دخوله منطقة الجزاء.

وأشهر أمين عمر، البطاقة الصفراء، في وجه محمود كهربا، بعد تدخله على مدافع بيراميدز.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد  الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة  - محمد هاني.

خط الوسط:  مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم وأحمد قندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف.

ومن جهته، كشف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي:

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر
وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل.

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