إنهيار جزئي بعقار فى حى شرق المنصورة دون وقوع إصابات

شهدت مدينة المنصورة، إنهيار جزء من عقار بالدور الثالث بمنطقة سور المحطة بالحسينية، بنطاق حى شرق المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، وانتقلت قوات الحماية المدنية وقسم شرطة ثان المنصورة و قيادات حى شرق المنصورة الي مكان البلاغ.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد إسلام رمزي، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة سور المحطة نطاق حي شرق المنصورة.

انتقلت قوات الحماية المدنية و الدكتور عمرو عبدالعاطى، رئيس حي شرق، ومأمور قسم ثان المنصورة، وباقي فريق العمل للمعاينة، وتبين سقوط جزء من خدمات العقار بالدور الثالث مما أدى إلى سقوط سور بلكونة.



تمت إزالة مواطن الخطورة عن العقار، حرصا على سلامة السكان والمارة، وجار عرض العقار على لجنة المنشأت الايلة للسقوط لمراجعة العقار لتحقيق معدلات السلامة والأمان والاستقرار.

كما شهدت محافظة الدقهلية، حادث مروع، بعد ان قامت سيارة ربع نقل بدهس طفل على الطريق بالقرب من قرية العصافرة، أثناء عودتها لمنزلها من الحضانة الخاصة بها.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث دهس لطفله فى طريق قرية العصافرة التابعة لمدينة المطرية بالدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين مصرع الطفلة لوجى. م. ي،5 أعوام، اثناء عودتها للمنزل من الحضانة الخاصة بها، حيث قامت سيارة ربع نقل بدهسها، ولقيت مصرعها نتيجة الحادث.



تم نقل الجثة إلي مستشفى المطرية المركزى، وإيداعها بمشرحة المستشفى لحين استكمال الإجراءات، وحررعن ذلك محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.