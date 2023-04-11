مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. عودة الرائد نور للكتيبة ويشارك في أهم عملية (فيديو)

كشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 عن لقطات بين الرائد نور صلاح "عمرو يوسف" والعقيد عصام "كريم فهمي" والرائد إبراهيم " أحمد صلاح حسني" حيث تفاجئوا بوجود نور داخل غرفة الملابس عقب تماثله للشفاء الذين قابلوه بمنتهى الحب، وقال لهم وحشتوني وقلت أجي بدري.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

ورد عاصم عليه قائلًا هل وحشناك أم المقدم خالد قالك فيه عملية ولازم تيجي، وقال له المقدم خالد كلمني ولكن لم يخبرني بوجود عملية.

وقال الرائد إبراهيم للرائد نور حمدلله على السلامه، وأخبره أننا بالأمس نجحنا في قتل 6 عناصر وضبطنا 3 وتم توثيقهم وقال له إنه يتم التحقيق معهم الأن، وأنهى الرائد إبراهيم حديثه مع نور قائلًا: "أهدى على نفسك بلاش تسخن أنت لسه راجع" ورد نور "لا أنا سخنت خلاص"

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أحداثاً مثيرة حيث التقي حكيم داعش بالتكفير أبو أسامة وبدت عليه علامات القلق من الإجراءات العنيفة التي يقوم بها القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، وقال أبو أسامة لحكيم داعش، أن عبدالله والد الشيخ موسى الدلح "قالب الدنيا عليك" وقال له نصًا "مش كنت ذبحته" مع أبو وشقيقه وكنا ارتحنا من هذه العائلة تمامًا.

وأكمل أبو أسامة حديثه مع حكيم داعش في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أن أتمنى أن تفكر بشكل صحيح، فنحن الإثنين سلامتنا وحياتنا أهم من أي شخص، وقال أبو دعاء لن يجد أفضل منا، وهذا لو استطاع أن يعيد الأمور لمصلحة التنظيم وإذا لم يستطع فنحن الأن نعيش حياتنا للقادم فرد حكيم هذا صحيح وأنت صح تمامًا المهم نعيش.

وطلب حكيم من أبو أسامة إلا يجلسون مع بعضهما بعد هذا اليوم، وسأله أبو أسامة أين ستذهب ورد حكيم عليه الأفضل لك ألا تعرف فقال له أبو أسامه أبشر.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وكشف حكيم داعش في حديثه مع التكفيري أبو أسامة خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، داخل أحد الأنفاق أن الجيش وصل لأخر مزرعتين كان مقيم فيهم وقال حكيم لو انتظرنا أبو دعاء حتى ينتهي من تفكيره لتدبير الأمور هنموت كلنا وكررها أكثر من مرة، وقال لابد أن نفكر بأنفسنا يا أبو أسامة.

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 ، اجتمع حكيم داعش والذي يجسد دوره فتحي عبدالوهاب مع التكفيري أبو أسامه داخل أحد الأنفاق التي يختبأون فيها، وقال له أبو أسامة مبروك يا حكيم العبوات التي تم زرعها على طريق الجورة انفجرت في مدرعة للجيش ومات واحد وأصيب 3 أخرين.

أكمل أبو أسامة التكفيري حديثة لحكيم داعش في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أنا عارف أن هذه الغزوة لن تفرحك ولكن نريد أن نتفائل يا حكيم أبشر يا دكتور.

فرد حكيم على أبو أسامة أتفائل بماذا، هل أتفائل بالرجالة التي تموت كل يوم، ولا الرجالة التي يقبض عليهم الجيش وقال له العمليات دي خايبة يا أبو أسامة، وقاله أبو أسامة لا تزعل مني يا حيكم صار لنا شهور تعيد نفس الكلام الغزوات الكبيرة تحتاج أمور أخرى.