الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. عودة الرائد نور للكتيبة ويشارك في أهم عملية (فيديو)

الكتيبة 101
الكتيبة 101

كشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 عن لقطات بين الرائد نور صلاح "عمرو يوسف" والعقيد عصام "كريم فهمي" والرائد إبراهيم " أحمد صلاح حسني" حيث تفاجئوا بوجود نور داخل غرفة الملابس عقب تماثله للشفاء الذين قابلوه بمنتهى الحب، وقال لهم وحشتوني وقلت أجي بدري.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

ورد عاصم عليه قائلًا هل وحشناك أم المقدم خالد قالك فيه عملية ولازم تيجي، وقال له المقدم خالد كلمني ولكن لم يخبرني بوجود عملية.

وقال الرائد إبراهيم للرائد نور حمدلله على السلامه، وأخبره أننا بالأمس نجحنا في قتل 6 عناصر وضبطنا 3 وتم توثيقهم وقال له إنه يتم التحقيق معهم الأن، وأنهى الرائد إبراهيم حديثه مع نور قائلًا: "أهدى على نفسك بلاش تسخن أنت لسه راجع" ورد نور "لا أنا سخنت خلاص"

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أحداثاً مثيرة حيث التقي حكيم داعش بالتكفير أبو أسامة وبدت عليه علامات القلق من الإجراءات العنيفة التي يقوم بها القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، وقال أبو أسامة لحكيم داعش، أن عبدالله والد الشيخ موسى الدلح "قالب الدنيا عليك" وقال له نصًا "مش كنت ذبحته" مع أبو وشقيقه وكنا ارتحنا من هذه العائلة تمامًا.

وأكمل أبو أسامة حديثه مع حكيم داعش في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أن أتمنى أن تفكر بشكل صحيح، فنحن الإثنين سلامتنا  وحياتنا أهم من أي شخص، وقال أبو دعاء لن يجد أفضل منا، وهذا لو استطاع أن يعيد الأمور لمصلحة التنظيم وإذا لم يستطع فنحن الأن نعيش حياتنا للقادم فرد حكيم هذا صحيح وأنت صح تمامًا المهم نعيش.

وطلب حكيم من أبو أسامة إلا يجلسون مع بعضهما بعد هذا اليوم، وسأله أبو أسامة أين ستذهب ورد حكيم عليه الأفضل لك ألا تعرف فقال له أبو أسامه أبشر.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وكشف حكيم داعش في حديثه مع التكفيري أبو أسامة خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، داخل أحد الأنفاق أن الجيش وصل لأخر مزرعتين كان مقيم فيهم وقال حكيم لو انتظرنا أبو دعاء حتى ينتهي من تفكيره لتدبير الأمور هنموت كلنا وكررها أكثر من مرة، وقال لابد أن نفكر بأنفسنا يا أبو أسامة.

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 ، اجتمع حكيم داعش والذي يجسد دوره فتحي عبدالوهاب مع التكفيري أبو أسامه داخل أحد الأنفاق التي يختبأون فيها، وقال له أبو أسامة مبروك يا حكيم العبوات التي تم زرعها  على طريق الجورة انفجرت في مدرعة للجيش ومات واحد وأصيب 3 أخرين.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. ابن موسى الدلح يحشد شباب القبائل لدعم الجيش في الحرب ضد الإرهاب

 أكمل أبو أسامة التكفيري حديثة لحكيم داعش في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أنا عارف أن هذه الغزوة لن تفرحك ولكن نريد أن نتفائل يا حكيم أبشر يا دكتور.

فرد حكيم على أبو أسامة أتفائل بماذا، هل أتفائل بالرجالة التي تموت كل يوم، ولا الرجالة التي يقبض عليهم الجيش وقال له العمليات دي خايبة يا أبو أسامة، وقاله أبو أسامة لا تزعل مني يا حيكم صار لنا شهور تعيد نفس الكلام الغزوات الكبيرة تحتاج أمور أخرى.

اقرأ أيضاً

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. عملية «حق الشهيد» أجبرت تنظيم داعش على الانكماش

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة عشر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 الكتيبة 101 الحلقة 19 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة التاسعة عشر مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

«الدستور» تنفرد بنشر فصل من رواية عبدالله السلايمة «أن تعرف أنوشكا»

أحمد موسى: سامح شكرى سيقوم بزيارة تركيا فى الأيام المقبلة

مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. عايدة رياض تعنف حنان مطاوع لعلاقتها بحامد

«حديث الأخبار».. خبير سياحى: ارتفاع عدد السائحين بنسبة 35% فى يناير وفبراير الماضيين

ركلات الترجيح تهدى الحياة الصعود لنهائى دورة المتحدة

برنامج «من هدى القرآن».. أحمد عمر هاشم يوضح حكم من يقتل مؤمنًا بغير حق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس