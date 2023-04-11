الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة تنشيط السياحة: حققنا أمنية ثلاثة أطفال كنديين قبل فقدانهم البصر بزيارة مصر

الدكتور عمرو القاضي
الدكتور عمرو القاضي

قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه استقبل خبر رغبة ثلاثة أطفال على وشك فقدان بصرهم بكندا في رؤية الحضارة المصرية، خاصة أن هذه الحضارة تُدرس أصولها في المدارس الأوروبية.

الشغف العالمي بمصر 

وأكد الدكتور عمرو القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن عائلة الثلاثة أطفال قرروا أخذ جولة حول العالم في مدة لا تزيد على العام الواحد نظراً لحالتهم الصحية البصرية، معبراً: "الأطفال لحد الآن مكملين حياتهم عادي جداً ولم ينقطعوا عن الدراسة".

وتابع: "بعت للأطفال رسالة على تطبيق الفيسبوك أن مصر ترغب في استقبالهم والتواجد على أرض مصر، وكانت فرحتهم لا تقدر بثمن نظراً لدراستهم الحضارة المصرية في مدارس كندا، وتم الاتفاق على أن يكون ختام جولاتهم في مصر".

رسائل مصر الإنسانية

وذكر أنه تم إعداد برنامج سياحي متكامل لهذه العائلة، حيث تم الاستمتاع بالأجواء النيلية في أسوان ومعابد الأقصر.

واستطرد: هذا الموقف الإنساني المصري كان له رد فعل إيجابي في الخارج على الصورة الذهنية المأخوذة عن مصر بالخارج والحضارة المصرية".

وأشار إلى أنه تمت زيارة الكثير من المناطق السياحية المصرية مثل الأهرامات، المتحف المصري بالتحرير، متحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، خان الخليلي، المعز، أسوان، الأقصر".

رئئيس هيئة تنشيط السياحة الاطفال الكندية الحضارة المصرية التاسعة الأولى المصرية عمرو القاضي

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