الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقاذ طالب سقط من فوق جبل الجلالة في السويس

الطالب المصاب
الطالب المصاب

 تمكن رجال الإسعاف ورجال الحماية المدنية، بمحافظة السويس، من إنقاذ طالب سقط من أعلى جبل الجلالة إلى منتصف الوادي.

وتمكن المسعفون من تقديم الإسعافات الأولية للطالب فور وصول رجال الحماية المدنية إليه.

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وكان الطالب المقيد بالصف الثالث بكلية طب الاسنان بجامعة الجلالة، قد خرج من الجامعة عند المنطقة الخلفية المقابلة لأحد الوديان بجبل الجلالة، بقصد استكشاف المنطقة وفقا لما ذكر لزملائه.

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وكشفت التحريات أن الطالب انحرفت قدمه واختل توازنه مما أدى لسقوطه من أعلى الجبل.
ووجه الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة سيارة إسعاف مجهزة ومزودة بفريق طبي مختص، برفقة وحدة أمنية متمركزة بالجامعة.

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و نسقت إدارة الجامعة والقوة الأمنية مع الحماية المدنية لإنقاذ الطالب المصاب، و تمكن المسعفون مع عناصر الدفاع المدني من إنقاذ الطالب إبراهيم مصطفى إبراهيم بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان.
و قال مصدر طبي، إن الطالب حين تجاوز سور الجامعة انجرفت قدمه وهوت مع إنحدار الجبل، دون أن تلحق به أية إصابات، إذ حافظ على توازنه بجعل جسده في وضع أفقي.

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و أطمأن، القائم بأعمال رئيس الجامعة، على الطالب المصاب، حيث لم تلحق به أية إصابات، إلا أن رجال الإسعاف حرصوا على تقديم التأمين الطبي له إثر تعرضه لصدمة عصبية نتيجة للسقوط.

إنقاذ طالب جامعة الجلالة جبل السويس

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