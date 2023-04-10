الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في يوم زايد للعمل الإنساني..

«حكماء المسلمين»: الشيخ زايد ترك إرثًا عظيمًا يخلده التاريخ

الامارات
الامارات

أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحد، ترك إرثًا إنسانيًا عظيمًا يخلده التاريخ. 

وقال الأمين العام- في تصريح له بمناسبة الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني- إننا في هذا اليوم نحتفي بالإرث العظيم الذي تركه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رمز الخير والعطاء.

وأعرب المستشار محمد عبدالسلام عن تقديره لهذا الراحل الحكيم، والقائد الأنموذج الذي جعل من بلاده منبعا للخير ومثالاً يحتذى في العمل الإنساني.


وتحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة في الـ 19 من رمضان كل عام بيوم زايد للعمل الإنساني، والذي يوافق ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تجسد هذه المناسبة قيم الوفاء لإرث القائد المؤسس في العمل الإنساني، والحرص على مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة.

الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين زايد بن سلطان الإمارات العربية المتحد يوم زايد للعمل الإنساني العمل الإنساني

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