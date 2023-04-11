مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. خطة الشهيد هاني نبيل لاصطياد حكيم داعش وضابط المخابرات: عايزه حي

بعد نجاح ابن الشيخ موسى الدلح في رصد حكيم داعش خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 وذلك في منطقة جنوب الشيخ زويد، قام المقدم خالد ويجسد دوره آسر ياسين بعقد اجتماع لوضع خطة استهداف الدكتور حكيم، وتم تسمية عملية اصطياده بعملية الشهيد هاني نبيل.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وطلب المقدم خالد في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 من مجموعة العمل الخاص التي ستنفذ العملية، بأن يصطادوا الدكتور وحيد دون قتله، قائلًا أنا عايزه حي.

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 واصل قبائل وبدو سيناء تقديم الدعم لرجال القوات المسلحة ضد العناصر التكفيرية لاستكمال الثأر للشهداء من فئران داعش من خلال الدور الوطني الذي يقوم به عبدالله نجل الشيخ موسى الدلح.

ورصد عبدالله ابن الشيخ موسى الدلح، خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 حال انقسامات داخل تنظيم داعش الإرهابي كما نجح في رصد مكان هروب حكيم داعش فتحي عبدالوهاب، كما أصدر عبدالله ابن الشيخ موسى الدلح أوامر بحشد كل شباب القبائل لدعم الجيش ضد التنظيمات الإرهابي.

فيما كشف رجال المخابرات في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 عن نقطة ثالثة غير النقاط التي تم رصدها وهي المكان المؤكد الذي يختفي فيها أبودعاء الأنصاري أمير داعش جنوب الشيخ زويد.

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، اليوم وافقت لبلبة على زواج ابنها الرائد نور صلاح ويجسد دوره الفنان عمرو يوسف على الزواج من الدكتورة أمنة الطبيبة بمستشفى العريش، عقب ارتباطهما بقصة حب، وتقابل آمنة بأسرة الرائد نور صلاح في المستشفى.

وشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 تناول الدكتورة آمنة الإفطار مع أسرة الرائد نور صلاح، بعد أن تمسكت لبلبة بدعوة الدكتورة أمنة على الإفطار في رمضان، وذلك عقل نقل نور من العريش غلى القاهرة لاستكمال علاجه، إثر إصابته في معركة الشيخ زويد وانهيار الأنقاض عليه.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكتيبة 101

واصل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 أحداثه المثيرة، حيث عقد حكيم داعش اجتماعا مع العناصر التكفيرية، لبحث تعويض خسائر معركة الشيخ زويد الذين تلقوا فيها درسا قاسيا من رجال القوات المسلحة المصرية، وتم ضرب معاقل فئران التكفيريين جنوب الشيخ زويد أيضًا.

وقال حكيم داعش للتكفيريين في اجتماعه بهم أن الغزوات الكبيرة لا تحتاج إلى دولارات في ذات الوقت، نجح رجال المقدم خالد ضابط المخابرات ويجسد دوره آسر ياسين في الوصول إلى مكان القيادي الداعشي أبودعاء من خلال أحد المصادر الخاصة بهم.

كما سيشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 توصل رجال المخابرات بقيادة المقدم خالد آسر ياسين، في جمع معلومات عن أبو دعاء الأنصاري قائد داعش والتكفيري أبو أسامه أخطر قيادات التكفيريين، والذي نفذوا الهجوم على الشيخ زويد والأكمنة بمشاركة حكيم داعش.