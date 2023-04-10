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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. اعتراف من التكفريين بأن الجيش لا يقتل النساء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

ينتظر عدد كبير من المشاهدين مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 وذلك مع قرب نهاية حلقاتها غدًا، وكانت قد عرضت الحلقات السابقة أحداث مثيرة من خلال الكشف عن ملحمة معركة الشيخ زويد التي حدثت عام 2015 و التي راح ضحياتها 300 شهيد من أفراد القوات المسلحة، إذ أظهر فيها الضباط والجنود استبسالًا وشجاعة ضد القوات التكفيرية.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وقد كشفت حلقة أمس اختفاء الدكتور "وحيد" أو كما أطلق عليه التكفيريون "حكيم إذ اختفى تمامًا عن كل من الجيش الذي تأكد أن له علاقته بالإرهابيين خلال المعركة، كما اختفى وحيد عن نظر الإرهابيين أنفسهم خوفًا ورعبًا من رد فعلهم على ما تسببه لهم في خسارة فادحة في صفوفهم، إذ أنه كان هو المسئول على الجناح العسكري وقاد التنظيم وقت المعركة وفي النهاية تسبب له في الهزيمة.

وحول هذا الأمر دار حوار بين كل من التكفيري أبودعاء وأبو أسامة، قال فيها أبودعاء لأبو أسامة أنه ربما أخطأوا في أنهم قد وثقوا بالدكتور وحيد بشكل كبير، وأولوا له مسئولية كبيرة له كهذه بأن جعلوه مسئولًا عن الجناح  العسكري في التنظيم.

أبرز أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. إصابة عمرو يوسف

الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101.. اختفاء قائد الجناح العسكرى للإرهابيين

أبرز أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وأجاب أبوأسامة أبودعاء بقوله إن وحيد "حكيم" يحتاج الى "قرصة ودن" لكي لا يهرب ويدرك أن مصلحتهم واحدة، وهنا قال أبوأسامة لأبودعاء أنه لابد من أن يقتل الجيش زوجة "وحيد" فهي نقطة ضعفه لأنها يحبها كثيرًا ويخاف عليها، وهنا اعترف أبو دعاء أن الجيش لا يمكن أن يفعل ذلك في زوجة "وحيد"، وهوما يدل على اعتراف التكفريين بعدم تعدي الجيش المصري على النساء حتى ولو كنا زوجات الإرهابيين، ليرد أبو أسامة أن الجماعة هي من ستفعل ذلك وتلحق الجريمة بالجيش لكي يزداد حقد "وحيد" على الجيش وتزداد قسوته ورد فعله مع قواته.

 ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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