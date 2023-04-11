"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا".. دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك

يوافق غدا الثلاثاء يوم العشرين من شهر رمضان الكريم، حيث تبدأ غدا آخر عشر أيام من شهر رمضان المبارك والذي يحرص فيها المسلمون من كافة انحاء العالم على تأدية العبادات المختلفة رغبة في التقرب إلى الله.

وفي هذه السطور، توضح الدستور الدعاء المخصص ليوم العشرين من رمضان.

دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك

"نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم".

"نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا.. يا رب العالمين».

«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا".

"اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان.. فلك الحمد كله.. ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره.. إنك على كل شيء قدير.. إنك على ما تشاء قدير".

"اللهم يا غني يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك".

"اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه.. ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله".

"اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين.. وفي كل وقت وحين.. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين".

"اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارته.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً".

"اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا غافر عثرات المذنبين".

"اللهم اجعل سعيي فيه مشكوراً، وذنبي فيه مغفوراً، وعملي فيه مقبولاً، وعيبي فيه مستوراً، يا أسمع السامعين".

"اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني أبواب النيران، ووفقني فيه لقراءة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين".

"اللهم وفِّر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحّين".

"اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وسير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري، وحُطَّ عني الذنب والوزر، يا رءوفاً بعبادك الصالحين".

"اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبه، وباعد فيه بيني وبين السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيباً من كل خير تنزله بجودك وكرمك يا أجود الأجودين".