الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عودة للرعد والانخفاض.. تحذير شديد اللهجة من «الأرصاد» بشأن طقس الغد

طقس
طقس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية تؤثر على مناطق من خليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك وفقًا لما كشفت عنه الأقمار الصناعية خلال الساعات الأخيرة، حيث أكدت الهيئة تكاثر للسحب المنخفضة، والتي قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري وسيناء وشرق القاهرة الكبرى. 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الثلاثاء سيكون دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، بينما سيكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس بارد على جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات في حالة الطقس غدًا الثلاثاء، مؤكدة أن درجات الحرارة تتراوح غدًا على القاهرة والسواحل بين 25 لـ26، في ظل استمرار تكاثر السحب الممطرة، محذرة من أن الأمطار ستكون متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، متوقعة أن تمتد أمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب جبال البحر الأحمر وصولًا إلى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

جدير بالذكر أن فصل الشتاء انتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

كانت الفترة الماضية قد شهدت تقلبات جوية عنيفة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ صاحبها رعد وبرق وأمطار على كافة المحافظات، ثم ارتفعت درجات الحرارة بشدة حيث كان اليوم الواحد به حرارة شديدة وحرارة منخفضة بشكل ملحوظ ما جعل الأرصاد تطالب المواطنين بعدم تخفيف الملابس منعًا للإصابة بنزلات برد.  

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