مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19.. وفاء تقتحم منزل روبي وشيري أشرف سر هروبها

شهدت الحلقة 19 من مسلسل حضرة بطولة الفنانة روبي، ذهاب شلباية التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر إلي منزل “صفية الفارس” التي تجسد دورها الفنانة روبي، حيث ذهبت شلباية برفقة زوجها بدون علم روبي واقتحمت المنزل لسرقة شئ ولكن لم تتمكن من سرقة ما تريده.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19

وذهبت الفنانة شيري أشرف التي تجسد دور “صفية حامد” ابنه كابر في المسلسل إلى منزل روبي للجلوس في منزل روبي أثناء دراستها في نفس الوقت التي حضرت به شلباية ولكن زوجها اخبرها ان صفية إبنه حامد وكابر وصلت إلي المنزل وبعد خرجت شلباية وفرت هاربة حتى لا تراها صفية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة عدد كبير، من النجوم وبطولة الفنانة روبي، ويشاركها في العمل الدرامي وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وشادى مقار، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، وتأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قضايا مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة العديد من القضايا العامة في المجتمع مثل ختان الإناث والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، زواج القاصرات، تمكين المرأة، تجارة المخدرات، غسيل الاموال، وبعض القضايا الهامة التي تستهدف الشباب الصغار مثل الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر.

ويعرض مسلسل حضرة العمدة والتي يعتبر أول مسلسل يناقش ختان الإناث وأضراره على الفتيات وتأثيره نفسياً وجسدياً عليهم.