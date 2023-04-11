الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19.. وفاء تقتحم منزل روبي وشيري أشرف سر هروبها

حضرة العمدة
حضرة العمدة

شهدت الحلقة 19 من مسلسل حضرة بطولة الفنانة روبي، ذهاب شلباية التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر إلي منزل “صفية الفارس” التي تجسد دورها الفنانة روبي، حيث ذهبت شلباية برفقة زوجها بدون علم روبي واقتحمت المنزل لسرقة شئ ولكن لم تتمكن من سرقة ما تريده.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19 

وذهبت الفنانة شيري أشرف التي تجسد دور “صفية حامد” ابنه كابر في المسلسل إلى منزل روبي للجلوس في منزل روبي أثناء دراستها في نفس الوقت التي حضرت به شلباية ولكن زوجها اخبرها ان صفية إبنه حامد وكابر وصلت إلي المنزل وبعد خرجت شلباية وفرت هاربة حتى لا تراها صفية.

مسلسل حضرة العمدة.. تفاصيل أحداث الحلقة 19 على «الحياة»

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة عدد كبير، من النجوم وبطولة الفنانة روبي، ويشاركها في العمل الدرامي وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وشادى مقار، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، وتأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قضايا مسلسل حضرة العمدة 

يناقش مسلسل حضرة العمدة العديد من القضايا العامة في المجتمع مثل ختان الإناث والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، زواج القاصرات، تمكين المرأة، تجارة المخدرات، غسيل الاموال، وبعض القضايا الهامة التي تستهدف الشباب الصغار مثل الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر.

ويعرض مسلسل حضرة العمدة والتي يعتبر أول مسلسل يناقش ختان الإناث وأضراره على الفتيات وتأثيره نفسياً وجسدياً عليهم.

اقرأ أيضاً

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19.. نهلة سلامة تفعل هاشتاج ضد روبي بعد التصدي لختان الإناث

مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة الحلقة 19 مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19 مسلسل حضرة العمدة الحلقة التاسعة عشر مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. «عم حسن» يقود نصر أبوزيد إلى «ابن عربى»

البناء يتواصل.. «الدستور» داخل مواقع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»

حمدى فتحى يتقدم لـ الأهلى بهدف قاتل فى شباك بيراميدز

إنهيار جزئي بعقار فى حى شرق المنصورة دون وقوع إصابات

اختيار رامى نوار فى قائمة المصوتين لجوائز جولدن جلوب الـ81

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس