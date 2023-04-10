الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة الروسية ترفع مشروع نظام دفاع جوي موحد مع قرغيزستان

بوتين
بوتين

قامت الحكومة الروسية برفع مشروع اتفاق نشر نظام دفاع جوي موحد مع قرغيزستان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة.

وجاء في بيان الحكومة:أقر مجلس الوزراء الروسي الاتفاق المبرم بين روسيا وقرغيزستان في موسكو في 16 أغسطس 2022، لنشر نظام إقليمي موحد للدفاع الجوي بين البلدين، ورفعه إلى رئيس البلاد ليصادق عليه قبل إحالته إلى مجلسي "الدوما" والاتحاد لتبنّيه النهائي".

وصباحًا أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره القرغيزي صادر جاباروف، جاء ذلك وفق ما نقلته الخدمة الصحفية للكرملين، حيث تابع الكرملين أن المحادثات تناولت التعاون في إطار اتحادات التكامل في منطقة أوراسيا في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والإنسانية.

كما تناولت المحادثات عددا من الجوانب العملية لمواصلة تطوير التعاون الثنائي لمصلحة الطرفين، فيما تم التطرق إلى "بعض قضايا التفاعل في إطار اتحادات التكامل في الفضاء الأوراسي" في سياق رئاسة روسيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورئاسة قرغيزستان لرابطة الدول المستقلة.

أضافت الخدمة الصحفية للكرملين أنه "تم تأكيد النية المشتركة لزيادة تعزيز العلاقات بين روسيا وقرغيزستان، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".

روسيا اقتصاد قرغيزستان مجلس الوزراء قرغيزستان ​​​فلاديمير بوتين

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الحكومة الروسية ترفع مشروع نظام دفاع جوي موحد مع قرغيزستان

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