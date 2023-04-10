إحالة سيدة ونجلها إلى الجنايات بتهمة تزوير بطاقة شخصية في قنا

قررت النيابة العامة إحالة سيدة ونجلها إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير بطاقة رقم قومي، لاستخراج جواز سفر، باسم شخص آخر وهمي في قنا.

كانت البداية عندما كشف العقيد محمد حداد، رئيس قسم الجوازات في قنا، قيام كلا من "أسامة.ع.م.م، يبلغ من العمر 23 عامًا، مقيم في قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، ووالدته حسنية.ع.أ، تبلغ من العمر 49 عامًا، مقيمة في فاو بحري بدشنا، بالتزوير في بطاقة رقم قومي ومحاولتهما استخراج جواز سفر بناء على بطاقة الرقم المزورة.



فأمرت النيابة العامة بقسم قنا بإحالة المتهمين إلى الجنايات، بتهمة التزوير حيث قام المتهم الأول بانتحال بيانات باسم "حسنى.ع.أ.م، وقدم للموظفين استمارة استخراج بطاقة الرقم القومى والثابت بها بيانات الأخير، وقامت والدته بوضع بصمتها بصفتها ضامنة بصحة البيانات الواردة بأصل استمارة طلب تحقيق الشخصية مع علمها بتزويرها فاستخرجت له البطاقة بصورتة واسم وهمي، ثم اتجها لاستخراج جواز سفر بها فتم ضبطهما.

في سياق آخر كان قد ارتفع عدد ضحايا الحادث المروع الذي وقع، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى كبوت، لعد كوبري قوص محور الشهيد باسم فكري، جنوبي محافظة قنا، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين.



كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى كبوت، بعد محور الشهيد باسم فكري في قوص.

وبعد الفحص تبين مصرع 3 أشخاص ثم ارتفع عدد الضحايا إلى 5 وفيات وإصابة 10 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى كبوت بعد كوبري الشهيد باسم فكري في قوص.

جاري نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.