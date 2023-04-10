مسلسل جميلة الحلقة 19| "زياد" يفكر في عرض "هشام" لإجراء عملية التبويض

عرضت منذ قليل، الحلقة الـ19 من مسلسل “جميلة” للنجمة ريهام حجاج، والذي يخوض سباق دراما رمضان 2023، وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت أحداث الحلقة الـ19، بمشهد يجمع بين "هشام" الفنان أحمد وفيق، و"زياد" الفنان هاني عادل، والذي واجه “هشام” بخطته لتدبير المكائد له ولزوجته، الأمر الذي دفع “هشام” للاعتذار وتقبيل رأسه.

أحداث الحلقة الـ 19 مسلسل "جميلة"

وطلب “هشام” من “زياد” ضرورة الحضور للعيادة في الصباح لإجراء عملية التبويض، وفي المقابل أخبره “زياد” بأنه سيناقش الموضوع مع “جميلة”.

قصة مسلسل جميلة وأبطال العمل:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل جميلة

وهناك الكثير من قنوات العرض فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.