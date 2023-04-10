الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 19.. هل يطلق هشام شيري أم هي خطة جديدة؟

أحمد وفيق
أحمد وفيق

خطف مسلسل جميلة الأنظار خلال الحلقات الماضية بعد تصاعد الأحداث بين أبطال العمل الدرامي، الذي ينافس بسباق دراما رمضان هذا العام، بكوكبة من ألمع النجوم أمثال سوسن بدر، ريهام حجاج، عبير صبري.

مسلسل جميلة الحلقة 19

تدور قصة مسلسل جميلة، حول ريهام حجاج الشخصية الرئيسية بالمسلسل والتي تحاول كشف الحقائق، من خلال شغلها منصب وكيل نيابة بالنيابة الإدارية، بالإضافة إلى ذلك تدخل في صراعات إجتماعية بسبب مشاكل الميراث مع اهلها.

أحداث مسلسل جميلة

وفي أحداث الحلقة الثامنة عشر، شهدت كشف خطة أحمد وفيق والذي يقدم دور "هشام" من قبل زياد صديقة، والذي يجسد دور "زياد" زوج جميلة.

على مدار الحلقات الماضية يحاول هشام تدبير المكائد وإفتعال المشكلات بين زياد وجميلة، بسبب الحقد المدفون بداخله، ولكن في الحلقة الماضية كشفت جميلة خطتة هو وزوجتة "شيري" التي تقوم بدورها يسرا اللوزي.

على الفور اعتذر هشام وقبل رأس زياد، حيث يفكر بشكل جدي تطليق شيري، حيث نوه أنها السبب في كل شئ، فهل هشام صادق في حديثه أم خطة جديدة لتخريب حياة جميلة وزياد.

ملخص أحداث مسلسل جميلة 18.. وموعد الحلقة التاسعة عشرة وقنوات العرض

من وحي مسلسل جميلة.. ما هي خطورة قرب الصديقات من الأزواج؟

مواعيد عرض مسلسل جميلة وقنوات عرض المسلسل

زاد البحث عن موعد الحلقة الثامنة عشر من مسلسل جميلة، بعد تصاعد الأحداث، فهناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

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