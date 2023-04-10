الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 19.. سميحة تحصل على رقم سوسو

1000 حمد الله على
1000 حمد الله على السلامة

عرضت شبكة قنوات سي بي سي قبل قليل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 19 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 19

وخلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 19 تخبر فوقية "شيماء سيف" بعض النصائح لسماح "مايان السيد" من أجل اصطياد عريس بينما علي يخبر سامح كيف يعاكس فتاة.

يعاكس أكرم إحدى الفتيات ثم يكتشف أنها فوقية يثور عليها بحكم الغيرة ولكنها تستغرب من ملابسه الصعيدية القصيرة، تنجح سميحة في الحصول على رقم الجدة سوسو بمساعدة انشراح وسط فرحة كبيرة منها بعد فترة من المعاناة وتهم لمكالمتها.

تقدم الحلقة مشاهد متنوعة لفرحة أهالي المنطقة بفرح ربيع في مدينة دمياط وسط رقص المعازيم المتواجدين في الفرح.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة مع النجمة يسرا عدد كبير من نجوم الكوميديا، بالإضافة إلى عدد من الشباب حيث يشارك الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف والفنان القدير محمد محمود والفنانة سماء إبراهيم والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة مطرب المهرجانات، والعمل من تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج عمرو صلاح في تعاون الأول مع النجمة يسرا والعمل من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم العمل عددًا من ضيوف الشرف منهم الفنان الكبير عبدالله مشرف والفنان علاء مرسي.

 

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