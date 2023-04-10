الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تنطلق غدًا.. «ستاركوم» تُطلق مناوراتها السنوية المشتركة لاختبار جاهزية القوات النووية

نووى
نووى

قالت القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة ستاركوم، أن القوات الأمريكية ستجري مناورات “Global Thunder 23” لاختبار جاهزية القوات النووية.

وقالت في بيان لها اليوم الإثنين، ستبدأ القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية تدريبات “Global Thunder” السنوية على القيادة والسيطرة على القوات النووية في 11 أبريل 2023.

وأشارت إلى أن مثل هذه التدريبات تقام سنويا وليست ردا على تصرفات أي دولة، والهدف الرئيسي من التدريبات هو تقييم جاهزية القوات النووية وقدرات الردع الاستراتيجي.

وأشارت الي أن حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا، سيشاركون في التدريبات.

وأكدت  وزارة الدفاع الأمريكية، في وت سابق، أن مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين شاركوا في مناورة محاكاة ركزت على احتمال استخدام كوريا الشمالية لسلاح نووي.

كما حذر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون، من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء أول اختبار لسلاح نووي منذ عام 2017.

نووي أمريكا ستاركوم تدريبات إيران

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