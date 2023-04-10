الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 19.. سمير يسبق سميحة

1000 حمد الله على
1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 19.. سمير يسبق سميحة

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 19 الذي  يعرض على شبكة قنوات سي بي سي حصريا ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 19

تبدأ الأحداث في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 19 بوصول أكرم “محمد ثروت”  للشركة الجديدة ومعه اوزو رضعيه الصغير من أجل الخضوع للانترفيو.

 

تغني الدكتورة سميحة أغنية "بتونس بيك" و تدندن فوقية و يخبرها علي “عنبة” انها اصيلة، يجري أكرم المقابلة مع المسؤول بصوت منخفض لنوم ايزو، تقابل انشراح سمير و يبدوا انها ستنتقم لسميحة و أولادها، تصل سميحة و من معها للمكان اللوكيشن ويبدوا ان المكان مسجد، تطلب انشراح الاإن من سميحة حتى تنهال علي سمير و لكن سميحة تطلب منها الانتظار حتى تصل اليها حيث سبقهم سمير لأقارب طنط سوسو في دمياط من أجل معرفة معلومات عن سميحة وأولادها.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17| سامح في ورطة بسبب نيللي

 

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل النجمة يسرا الجديد 1000 حمدالله على السلامة يشارك معها فيه عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم الفنانة الكوميدية شيماء سيف والفنان محمد ثروت بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار منهم الفنان القدير محمد محمود والفنان بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم، والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت والعمل تدور قصته حول الدكتورة سميحة التي تعود من الهجرة للبحث عن حماتها من أجل تنفيذ وصية زوجها.

 

 

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