الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لـ ١٣٤ ألف سيدة بالمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

المبادرة
المبادرة

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد ١٣٤٥١٧ سيدة حامل، منذ انطلاقها بمحافظة الشرقية في ديسمبر ٢٠٢٠.

 

وأوضح وكيل الوزارة بأن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الإلتهاب الكبدي ب HBV ، ومرض الزهري، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائي المناسب والحفاظ على الوزن المثالي في فترة الحمل ومابعد الولادة.

 

وأضاف أن خدمات المتابعة والعلاج تقدم من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، مشيراً إلى تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، ودعمها المستمر بالمستلزمات الطبية، مع ضمان خصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وتدريب مقدمي الخدمة على حسن الإستقبال والتعامل مع المترددات علي المبادرة الرئاسية.

 

وأضاف "مسعود" بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي  للسيدات الحوامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في عدد ٣٥٨ نقطة، مقدماً الشكر لمنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة، وكافة الفرق الطبية المشاركة بها، نظراً لجهودهم المبذولة للحفاظ علي صحة أبناءنا وبناتنا الأطفال، وجميع الأمهات بالمحافظة.

إجراء الفحوصات الأمراض المنتقلة من الأم للجنين إصابة بفيروس الإصابة بفيروس الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي

الأكثر قراءة

استعدادًا لعيد الفطر.. أوقاف البحر الاحمر تبدأ حملة لنظافة المساجد بالمحافظة

فى حملة مكبرة.. رفع 71 طن قمامة ومخلفات بحى أول الإسماعيلية

محافظ مطروح وسفير جمهورية كوريا يتفقدان متحف التراث البدوي

وزير الاتصالات: 3 تريليونات دولار حجم سوق الشركات الناشئة عالميا

"مستثمري بدر": مبادرة "الناس لبعضها" هدفها تخفيف الأعباء الاقتصادية الحالية

ننشر أسماء ضحايا حادث قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

التجسس على أوكرانيا ومظاهرات إسرائيل.. القصة الكاملة لمحتويات وثائق البنتاجون المسربة

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى