موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 وأبرز أحداث الحلقة السابقة

ينتظر عدد كبير من الجماهير متابعة أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكتيبة 101 والذي يعرض في ماراثون رمضان 2023، إذ استطاع المسلسل أن يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة منذ بداية عرضه واحتلت حلقاته “الترند” عدة مرات.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السابقة

وكانت قد عرضت حلقة أمس إصابة الضابط نور والذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف وحزنه الشديد على ما قاله الطبيب له وهو حاجته إلى الحصول على أجازة لمدة 6 أشهر، إذ حزن لكونه لن يستطيع قتال التكفريين خلال تلك الفترة.

وكشفت الحلقة كذلك الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش المصري للكشف عن قادة التنظيم الإرهابي، وهما أبو أسامة وأبو دعاء، وكذلك "وحيد" الذي اختفي عن أنظار التكفريين والجيش المصري عقب معركة الشيخ زويد وما ألحق بجماعته من خسارة بعد أن أولوا له قيادة الجناح العسكري.

والمسلسل يعرض بطولات الجيش المصري والكتيبة 101 في سيناء من خلال عرضه ملحمة وطنية امتلئت بالأحداث العديدة الواقعية التي تشهد على بطولة أفراد الجيش المصري.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

وتنشر “الدستور” مواعيد عرض الحلقة 19 مسلسل الكتيبة 101، وأحداث حلقة أمس الحلقة 19.

إذ يعرض مسلسل الكتيبة 101 بشاشة قناة ON يوميًا في تمام الساعة 9 مساءًا، ثم سيُعرض في تمام الساعة 10 مساءًا في قناة ON دراما، وستعاد الحلقة ال19 على ذات القناة، في تمام الساعة 3 في صباح الغد، بينما تكون الإعادة الثانية بتمام الساعة العاشرة صباحًا.

وحقق مسلسل الكتيبة 101 ردود فعل إيجابية كبيرة منذ عرض الحلقات الأولى منه وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع باقي حلقاته، وتقتصر حلقات مسلسل الكتيبة 101 على 20 حلقة فقط.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

يُذكر أن الكتيبة 101 قدمت عام 2015" 300 "شهيد وهي تلك الكتيبة التي تمثل محورًا لاهتمام الجميع، وذلك لكونها مسؤولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الإرهاب في مصر وهي منطقة سيناء.