"الأرصاد": أمطار على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

أشارت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على سيناء وخليج العقبة ومناطق من خليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول أحيانا.



كما أشارت صورة القمر الصناعي إلى السحب الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد(قنا وإدفو وشمال الأقصر) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر على موعد مع الأمطار خلال الفترة القليلة القادمة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى جنوب البلاد.



وتابعت الهيئة أن البلاد تشهد أجواءً مائلة للبرودة صباحا على أغلب الأنحاء؛ كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.