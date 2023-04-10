بالزى البدوى والورود.. مطروح تستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية «صور»

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منذ قليل، السفير هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، والوفد المرافق له وذلك في الديوان العام للمحافظة، بمظاهر الزي البدوي والورود، بالإضافة إلى توزيع التمور التي تتميز بها المحافظة على السفير والوفد المرافق له.

ورافق "الدستور" اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال استقبال سفير جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة، والدكتور عبدالعزيز الدميري، مدير عام آثار مطروح، والدكتور حمد خالد شعيب، رئيس لجنة التراث والثقافة، ومحمد أنور، مدير إدارة السياحة بالديوان العام وحسين السنيني مدير تنمية القرية ومنسق مبادرة حياة كريمة بمطروح.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم ترحيبي بسفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق له ثم فيلم تسجيلي عن محافظة مطروح .

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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