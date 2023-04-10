ملخص أحداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 18.. نادي الشرابية يخسر المباراة

زادت معدلات البحث عن ملخص أحداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 18 والذي يعرض عبر شاشة قناة ON خلال شهر رمضان المبارك حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي حول 3 توأم يعيشون في بيئات اجتماعية مختلفة (الكبير ، جوني، حزلقوم) حيث كان والدهم الراحل كبير قرية المزريطة ووالدتهم أمريكية.

ملخص أحداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 18

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 18 ظهور حزلقوم شقيق عمدة المزريطة وجوني والذي يجسد دورهم جميعا الفنان أحمد مكي حيث حصل على حكم محكمة للحصول عليه عقب تراكم ديون سعدون صاحب المصنع وبالصدفة يعلم بوجود نادي رياضي تابع للمصنع وبه فرقة كرة قدم.

و يؤكد حزلقوم للاعبين نادي الشرابية الشربات أنه في حالة حصولهم على بطولة سيكون لهم مكافأة مالية كبيرة من إدارة المصنع إن احرزوا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة ولكنهم ينهزمون 5/0 ليخسر سيارته الجديدة الذي كان يرهن عليها.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7



يفضل الملايين من الصائمين متابعة المسلسلات الكوميدية أثناء تناولهم وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك لذلك يعرض مسلسل الكبير 7 عبر شاشة قناة ON بشكل حصري في تمام الساعة 6:15 ويعاد في تمام الساعة في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل والساعة 2 مساء اليوم التالي.



ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7:30 ويعاد مرتين الأولى الساعة 1:45 صباحا والثانية الساعة 3:30 مساء اليوم التالي ليتمكن عشاق مشاهدة القنوات الفضائية من متابعة الأحداث.

وتعرض حلقات المسلسل في تمام الساعة 6:20 مساءا عبر منصة Watch It التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية بين الشباب.

أبطال الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي

ظهر في أحداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 18 العديد من نجوم الفن المشاركين في العمل على رأسهم الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد والفنان بيومي فؤاد والفنان هشام اسماعيل والفنان محمد سلام والفنانة سما إبراهيم المسلسل من تأليف مصطفى صقر و محمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.

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