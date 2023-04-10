الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحت الوصاية.. مواعيد عرض مسلسل منى زكي والإعادة والقنوات الناقلة

تحت الوصاية
تحت الوصاية

تصدر مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكى محركات البحث على جوجل، وذلك بسبب أحداثه الشيقة والتى وصفها الجميع بأنها واقعية، ويأتى المسلسل على قناة دى إم سي فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، ويبحث العديد من المشاهدين والمتابعين ومحبى الفنانة منى زكى عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة وتنشرها الدستور وهى كالتالى.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية 

ويمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء

إعادة أولى: 12:45 صباحا

إعادة ثانية: 2:15 ظهرا

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة حكايات

عرض أول: الساعة 8:30 مساء.

إعادة 1: الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

إعادة 2: الساعة 8:30 صباحا.

إعادة 3: الساعة 2:30 ظهرا.

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة دبي

عرض أول: 8 مساء

إعادة أولى: 6 صباحا

إعادة ثانية: 1:30 مساء

مسلسل "تحت الوصاية".. من هو الطفل ياسين الذى قام بدور ابن منى زكى؟

بمشاجرة و200 جنيه رهان.. أحداث الحلقة الثالثة من "تحت الوصاية" تتصدر تريند جوجل

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة الرشيد

عرض أول: 8 مساء

إعادة: 2 صباحا

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي
“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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