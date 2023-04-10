انتداب الطب البيطرى فى واقعة الترويج لبيع لحوم الحمير بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بانتداب الطب البيطري في واقعة قيام شخصين بالترويج لبيع لحوم الحمير “الدواب” عبر موقع "فيسبوك"، وذلك لبيان نوعية اللحوم المضبوطة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب واقعة ترويج لحوم الدواب للبيع (شخصين- مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة).

وتم ضبط كمية قدرها (150 كيلو جراما) من لحوم الفصيلة الخيلية "الحمير"، وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بصورة لمحادثة بين صاحب الحساب وآخر عبر تطبيق "واتس آب" يقوم ببيع لحم الدواب "حمير".