الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب الطب البيطرى فى واقعة الترويج لبيع لحوم الحمير بالقاهرة

لحوم الحمير
لحوم الحمير

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بانتداب الطب البيطري في واقعة قيام شخصين بالترويج لبيع لحوم الحمير “الدواب” عبر موقع "فيسبوك"، وذلك لبيان نوعية اللحوم المضبوطة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب واقعة ترويج لحوم الدواب للبيع (شخصين- مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة).

وتم ضبط كمية قدرها (150 كيلو جراما) من لحوم الفصيلة الخيلية "الحمير"، وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى. 

وكانت المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بصورة لمحادثة بين صاحب الحساب وآخر عبر تطبيق "واتس آب" يقوم ببيع لحم الدواب "حمير".

الطب البيطري بيع لحوم الحمير

الأكثر قراءة

ضبط متهم بقتل جارته بعد سرقتها فى منطقة البساتين

النيابة تصرح بدفن جثة شخص عثر عليه فى السوق بأكتوبر

حبس شخصين بتهمة الترويج لبيع لحوم حمير عبر "فيس بوك"

مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بأسيوط

بدء جلسة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية طلائع حسم الثانية"

محافظ أسيوط يكرم المتميزين في المشاركة المجتمعية بجامعة أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة