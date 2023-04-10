الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 573392 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في البحيرة

الحملة
الحملة

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور أشرف محى الدين فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2023، لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التي لم يتم ترقيمها. 

 ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع، وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

 وتمكنت المديرية من تحصين 4309 رأس ماشية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة وحتى الأن 573392 رأس ماشية ، خلال الحملة التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

وتناشد المديرية جميع المزارع والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية فى مراكز وقرى المحافظة .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية قد تحدث فى وقتها،من أجل المساهمة في سرعة المساهمة على السيطرة عليها من قبل مديرية الطب البيطري ومن أجل سرعة تشخيص المرض فى بدايته وعلاجه. 

أسعار اللحوم أشرف محي الدين البروتين الحيواني الأمراض الوبائية الاغنام والماعز الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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