مساهمو "راميدا" يقرون توزيع أسهم مجانية عن أرباح 2022

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إن العمومية قررت توزيع جزء من صافي الأرباح في صورة أسهم مجانية باجمالي 127.88 مليون جنيه بواقع 0.5072 لكل سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأضافت أنه بذلك يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 380 مليون جنيه موزع على 1.52 مليار سهم بقيمة اسمية 25 قرشا للسهم.

يشار إلى أن العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا، حققت أرباحاً بلغت 252.88 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 180.08 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.