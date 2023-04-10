الذرة الأوكراني بـ18700 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الاثنين استقرارا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 19700 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 19700 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 18700 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى”: 1770 جنيها، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية : 2000 جنيه، كما بلغ كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 20300 جنيه.

وسجل سعر طن أعلاف بذرة الصويا SB مستورد: 36300 جنيه، في حين سجل طن أعلاف كسب صويا محلى 44% : 37000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 36000 جنيه، في حين سجل سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات ”محلى” : 36500 جنيه ”أرضه”، فيما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ”أرضه ”، في حين سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” ارضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :24000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 47000 جنيه ، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 46800 جنيه، بينما بلغ سعر طن ردة بران محلى : 10700 جنيه ، كما بلغ سعر طن النخالة الخشنة : 10900 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )، في حين سجل سعر حمل تبن 570 جنيه، وسجل سعر قيراط البرسيم : 850 جنيه

اسعار اعلاف الدواجن :

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25300 جنيه للطن .، فى حين سجل طن العلف ناهى 24950 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24850 جنيه للطن ،وسجل طن العلف بياض بـ 22200 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21850 جنيه للطن ، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 21600 جنيه