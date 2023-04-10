"القاهرة الإخبارية" تكشف أهم محاور مقومات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان (فيديو)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا حول أهم محاور مقومات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان.
وقال التقرير، إن هناك تنوع في مقومات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان، والتي تقوم على حقائق التاريخ الممتد والجوار الجغرافي والهوية المشتركة التي جسدتها الروابط الثقافية والاجتماعية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.
وتابع التقرير، أن هناك العديد من العوامل التي تشكل مرتكزات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسوادن لعل أبرزها البعد التاريخي والعمق الاستراتيجي، فالسودان بالنسبة لمصر عمقها الاستراتيجي وأمنها القومي، لافتا إلى أن العلاقات بين الدولتين راسخة رسوخ النيل.
ومثّل النهج الذي تنباه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد السلطة في عام 2014، وتأكيد أهمية دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فارقا لتأسس عهد جديد من الشراكة المأمولة التي تقوم على مقاربة جديدة.
وفيما يلي أهم محاور مقومات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان
- زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة إلى السودان عكست عمق العلاقات بين البلدين
- في أبريل 2019 استضافت مصر اجتماعات متتالية للأطراف السودانية وخلق المجال المواتي للسلام حيث احتضنت مصر قمة تشاورية للشركاء الإقليميين في السودان بهدف رأب صدع وحلحله الخلافات بين كافة الأطراف السودانية بشقيها المدني والعسكري.
- أغسطس 2019 حضرت مصر توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي المعارضة
- في فبراير 2023 استضافت مصر ورشة عمل عنوانها "أفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع" شارك فيها 85 شخصية يمثلون 35 حزبا وحركا تمثل طيفا عريقا من القوة السياسية والمجتمعية وقوة النضال المسلح في السودان حيث اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس في عام 2019 والمعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع المرحلة الراهنة.
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