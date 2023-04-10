"القاهرة الإخبارية" تكشف أهم محاور مقومات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا حول أهم محاور مقومات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان.

وقال التقرير، إن هناك تنوع في مقومات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان، والتي تقوم على حقائق التاريخ الممتد والجوار الجغرافي والهوية المشتركة التي جسدتها الروابط الثقافية والاجتماعية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وتابع التقرير، أن هناك العديد من العوامل التي تشكل مرتكزات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسوادن لعل أبرزها البعد التاريخي والعمق الاستراتيجي، فالسودان بالنسبة لمصر عمقها الاستراتيجي وأمنها القومي، لافتا إلى أن العلاقات بين الدولتين راسخة رسوخ النيل.

ومثّل النهج الذي تنباه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد السلطة في عام 2014، وتأكيد أهمية دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فارقا لتأسس عهد جديد من الشراكة المأمولة التي تقوم على مقاربة جديدة.

وفيما يلي أهم محاور مقومات التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان